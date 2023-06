“Hoy día la calidad en el trato humano es fundamental si querés crecer”

Diego Barrios, propietario de ElectroMisiones Neored, brindó una entrevista al programa Horas de Periodismo (HDP) conducido por Eduardo Pérez. En la oportunidad, habló de varios temas, como es el caso de la reinvención en tiempos de crisis, y la importancia del valor humano en una empresa.

“En post-pandemia hubo un gran cambio, trabajar horario corrido, se abandonó la siesta prácticamente, yo nunca más volví a dormir la siesta, pero es una costumbre”, expresó.

“El comerciante tradicional como soy yo tiene que estar, hay que comprar y vender y gestionar y los precios en este entorno así de alta inflación, problemas de abastecimiento, hay que estar muchas horas”.

“Hoy día con las herramientas tecnológicas, el software, buenos indicadores y tener sobre todo buenas personas trabajando con vos y con personas comprometidas, recursos humanos. Eso ayuda muchísimo a poder delegar”, explicó el empresario.

“Hoy día el tema de la calidad en el trato humano es fundamental si querés crecer, si querés tener una empresa importante, delegar. Hoy nosotros tenemos sucursales que están a 500 kilómetros, 600 kilómetros, 700 kilómetros y tiene que estar bien el trabajador. Además de la confianza tiene que haber un respeto mutuo a la persona de iguales, como base en la relación”, afirmó Diego Barrios.

“Después están las responsabilidades, los acuerdos, y tenemos que hacer esto para esto como un recurso humano. Una de las cosas más importantes es, al momento de elegir las personas y luego, cuando están trabajando como vos, tener en claro los valores de esa persona, sea, que valores trae la casa”, añadió.

Por otra parte, relató una experiencia vivida en la crisis del 2001: “a mí me sirvió una gran experiencia el 2001, que nosotros prácticamente nos fundimos y tuvimos que empezar de vuelta. Eso fue un antes y un después. Luego hay un tema que es muy, muy importante en nuestra organización, que hay un grupo de personas, que no quiero dar el nombre porque no les pedí permiso, diríamos pero que son gran parte responsable de lo que hoy es la Electromisiones, que son personas que han empezado a trabajar con nosotros desde hace mucho tiempo y hoy son las personas que conducen Electromisiones, son personas muy importantes, toman todas las decisiones”, afirmó el comerciante.

Por otra parte, señaló que una forma de crecer es hacer una reinversión. “hoy día y más. Aún, en los próximos 10 años, si no te modernizas, si no le metes tecnología, si no incorporás personas al equipo que estén totalmente amigables con la tecnología, con el software, con la internet, con el e-commerce, el futuro es muy complejo”, expresó Barrios.