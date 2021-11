Indignación por la vuelta de los alumnos acusados de abuso al Roque González

POSADAS. Pese a que poco menos de un mes se determinó que los alumnos del Colegio Roque González, acusados de abuso sexual a sus compañeras, debían terminar el ciclo lectivo de forma virtual, se conoció que ayer retornaron a las clases presenciales.

Ante esta situación, una de las madres de las alumnas que fueron víctimas decidió expresar su indignación a través de un escrito que fue presentado ante las nuevas autoridades de la institución.

Según trascendió la carta fue recibida por la pro secretaria de la institución educativa y ya está en manos de los directivos.

La misma manifiesta la profunda disconformidad respecto a la vuelta de los jóvenes al colegio sin contar con ninguna medida disciplinaria, pese al grave hecho ocurrido dentro del instituto. Asimismo, la mujer agrega que su hija, víctima de los abusos de los alumnos, no pudo retomar las clases presenciales y se encuentra bajo tratamiento psicológico.

“Mientras aquí no rijan sanciones ejemplares para casos tan graves y delicados como esto todo va a seguir igual o peor. ¿Cómo es que pueden expulsar a varones de tercer año por agarrarse a trompadas en el aula, pero a estos que acosaron y abusaron no?”, cuestionó en una parte del fragmento de la carta presentada.

Esta decisión del retorno, se dio a conocer durante una reunión entre padres de las víctimas y de los acusados el pasado viernes, allí se les comunicó el retorno de los chicos a la presencialidad.

“Concurrí a una reunión de padres de la que no salí conforme, ya que observando la postura de sus directivos lo único que se entiende es que no tienen intención de sancionar de ninguna manera a los victimarios de un hecho tan grave que se dio dentro de la institución educativa”, expresa la madre.

Cabe recordar que la nueva rectora es Gabriela Kagerer, quien asumió el cargo en reemplazo del sacerdote Juan Rajimón.

“No estoy de acuerdo con que nos pidan que como padres colaboremos para que los chicos vuelvan a convivir en el aula lo antes posible como si nada pasó”, dice el escrito al respecto. Y añade que no estar de acuerdo con “que usen a las niñas, las mismas niñas que son víctimas, para arreglar el tema, y que los varones puedan volver tranquilos como si nada”.

Además, la madre reveló que desde el propio colegio le recomendaron que cambie a otra institución educativa a la adolescente. “Mi hija no es culpable de nada, es una víctima, así como las otras nenas de las cuales muchas mamás no alzan la voz por no tener garantías. Y lo más triste es que estas nenas con este panorama tienen que agachar la cabeza y si nada cambia van a tener que seguir callando situaciones de acoso y hostigamiento”, subraya en el escrito.

El texto finaliza con un duro cuestionamiento y pedido de la urgente implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en la institución.

“No estoy de acuerdo y no voy a cambiar de colegio a mi hija y tampoco estoy de acuerdo en que nos llamen a reunión de padres de víctimas y victimarios todos juntos. Hay padres y madres que no hablan por exponerse y ustedes los exponen a todos juntos (…) demás está decir que urge la Educación Sexual Integral (ESI) tanto para alumnos como para padres que siguen justificando las acciones de sus hijos con frases como ‘son menores”, concluye la carta.