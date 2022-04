Insisten en que se reglamenten aplicaciones como UBER en Misiones

POSADAS. En el contexto de una leve recuperación de la actividad de los choferes de taxis y remises, la secretaria general de Suremis (Sindicato Único de Remises Misioneros), Sandra Barrios insistió en que la actividad de los choferes de UBER y otras aplicaciones similares, sigue siendo ilegal en Posadas, al no haber ordenanza o ley provincial que regule el funcionamiento de las aplicaciones móviles que prestan el servicio de transporte de pasajeros.

“La actividad no está al 100 por 100 restablecida. Sabemos que es un sector que fue muy golpeado por el tema de la pandemia. No teníamos nada de actividad y tampoco ningún tipo de ayuda. Recién ahora se está reactivando la actividad en un 60 – 70%”, contó Barrios, sobre la crisis del sector de los remises y taxis.

Ante la consulta de este medio, Barrios se diferenció del titular del Sindicato de Peones de Taxis de Misiones (Sipetaxmis), Alfredo Gamarra, quien defendió el aumento de la tarifa y denunció que los choferes padecen de desabastecimiento de combustible por la alta demanda de vehículos provenientes del Paraguay.

“Hasta el momento no se ha sufrido el desabastecimiento. Todavía estamos bien”, sostuvo Barrios y remarcó que se avisan por grupos de WhatsApp sobre la llegada de camiones con combustibles.

En cuanto al “tema del aumento de la tarifa se está pidiendo porque, según ordenanza, dos veces en el año se tiene que readecuar”, dijo. Además, comentó: “en esta época del año piden tratar la readecuación, piden audiencias públicas y para Junio se considera la nueva tarifa. Nosotros no somos los que pedimos los aumentos de tarifas”, aclaró Barrios.

Y sobre el incremento del costo de los combustibles, que avala un pedido de readecuación tarifaria, Barrios replicó: “Nosotros hace varios años que trajimos el GLP (Gas Licuado de Petróleo) a Posadas. Trajimos la herramienta para abaratar los costos y depende de los propietarios si colocan los equipos”, detalló.

En otro orden de temas, Barrios admitió que existe una incipiente competencia desleal e ilegal de los conductores de UBER en Posadas, un tema que genera preocupación en el largo plazo. “Cuando hace 5 años cuando comenzó el rumor de UBER a Posadas, hicimos las presentaciones ante el Concejo Deliberante y pidiendo que se apruebe una ordenanza para regular el uso de las aplicaciones. No hablamos solamente de UBER porque hay muchísimas aplicaciones”, consideró la sindicalista.

“También presentamos un proyecto en Legislatura (provincial) para que se reglamenten las aplicaciones. El año pasado el intendente (Leonardo Stelatto) también presentó un proyecto (de ordenanza)”, detalló Barrios.

No temen la competencia de UBER, pero en igualdad de condiciones

Para explicar su posición, Barrios dejó en claro que no buscan prohibir la actividad de UBER y similares, sino regularlas para que no haya competencia desleal. “En plena pandemia empezó a funcionar una aplicación bien posadeña que era promocionada en todos los medios. Pero es totalmente ilegal, al no haber una ordenanza o ley provincial para su reglamentación”, enfatizó.

“Aceptamos la competencia, pero que sea leal. Que se les exija a estos choferes los mismos requisitos que tienen los taxistas y remiseros: seguro contra terceros, seguro personal, VTV dos veces al año, certificado de antecedentes policiales y el psicofísico. Todos tienen costo. Esta gente no paga absolutamente nada y salen a hacer el servicio del transporte de pasajeros”, se quejó Barrios.

Asimismo, la sindicalista destacó que a los pasajeros “hay que brindarle seguridad. Subís (a un UBER) y no sabés quién es el chofer. Uno puede confiar en una ficha que hace la agencia sin saber si esta gente está realmente controlada”, subrayó.

“Las aplicaciones no se pueden impedir”, aclaró Barrios aunque llamó la atención sobre un aumento de choferes que usen UBER. “En Posadas no es preocupante la cantidad de gente que está haciendo ese servicio. Pero no quiere decir que en algún momento, a lo mejor van a haber más”, concluyó.