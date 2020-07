Intentaron estafarla con un falso cobro del IFE

POSADAS. Laura, dialogó con Misiones Cuatro y relató el hecho que le tocó vivir. Comentó que trabaja en blanco, motivo por el cual no puede ser beneficiada con el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

“Para mi entender, ellos manejan algún tipo de datos, me pasó a mí, la pegaron con el banco y tengo compañeros de trabajo que también les han hecho esto”, relató.

Asimismo, agregó: “desde un primer momento supe de qué se trataba esto y le seguí el juego, le grabé, la idea era seguirle un poco más y después me dio bronca”.

Laura comentó que radicó la denuncia: “hice una denuncia en la comisaría y después se encarga la gente de Cibercrimen, ellos hacen una investigación a fondo”.

Contó que la policía les dijo que “estaba bien pero que por ahí es muy difícil saber si es un preso o no y, que tenga cuidado si me vuelven a llamar, porque no se sabe, cualquiera puede ser”.

La persona que le llamó se presentó como un funcionario público: “era un número de Buenos Aires y se presenta como secretario del ministerio de Salud y ahí dije, es una estafa”, describió la mujer.