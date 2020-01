La Asociación de Usuarios de Transporte cuestiona el sistema de Misiones

En referencia al anuncio realizado este lunes, donde el gobierno nacional comunicó que exigirá en todo el país el uso de la SUBE Nacional, García declaró: “La voz de Meoni pidiendo en todo el país y en todas las ciudades grandes la aplicación único mediante la SUBE Nacional nos parece una buena iniciativa del sistema”, expresó.

Con respecto al control que van a tener las empresas y ante la consulta de los beneficios que tienen los usuarios, comentó que la SUBE “se puede comprar en cualquier lado, no es personal, si bien, se puede hacer a título personal porque esa SUBE la asociás a tu nombre y si tenés algún beneficio como jubilado, estudiante, pueden tener el beneficio del boleto gratuito, por ejemplo, usar varios pasajes en el día y que eso vaya reduciendo la tarifa”

“No veo por qué tenemos que tener un transporte distinto al del todo el país”, manifestó.

En Posadas no cierran los números

También se refirió a un relevamiento que dieron a conocer en las últimas audiencias públicas para discutir la tarifa del boleto, en la cual, mediante un informe decían que en Posadas se facturaba 4 millones, sin contar las personas no tiene la tarjeta SUBE y pagan en efectivo: “¿cuántas personas tiene Posadas? ¿Cuántas veces tienen que viajar esas personas para que se generen esos 4 millones por mes?”, cuestionó García y agregó que “es una locura, es bastante difícil que el promedio sea 10 pasajes por mes, los pasajes que no pasan por la Sube no se contabilizan”, declaró.

La entrevista