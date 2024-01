La Biblioteca Posadas pide respuestas ante la difícil situación que atraviesa

Desde la Biblioteca Popular Posadas solicitan audiencia con el gobierno provincial, debido a la situación económica que atraviesan.

En diálogo con el móvil de MisionesCuatro, su presidente Silvia Carvallo, contó que no están en condiciones de pagar las cuentas de la Biblioteca Popular Posadas, tampoco los sueldos de los empleados.

“Estamos en un momento de receso de la Biblioteca Popular, pero como comisión directiva estamos trabajando y reuniéndonos. Vine a la Casa de Gobierno para ver qué respuesta tenemos de una nota que presentamos de pedido a audiencia”, explicó Carvallo.

Asimismo, agregó: “tenemos serios problemas para sostener la biblioteca, no nos alcanza, el alquiler que recibimos del local que está al lado, que fue una fundación de nuestros padres que organizaron la biblioteca en su momento, allá por el 1960, en 1947 creo que se empezó con ese edificio y finalmente se lo alquiló a fines de los años 90”.

“Ahora nos damos cuenta que el alquiler no nos da para sostener la biblioteca, tenemos apoyo del gobierno provincial. Tenemos por ley un subsidio que una vez al año nos dan en cuotas una parte. El año pasado nos asignaron un monto que nos ayudó a sanear un poco las deudas que teníamos del antiguo inquilino, que no pagó las deudas, el público conoce la historia”, declaró Carvallo.

En ese sentido, dijo que están pidiendo audiencia “porque no recibimos la última cuota del subsidio y estamos empezando a quedar en rojo de nuevo con la AFIP, con la ART, con la obra social, con todos los seguros que pagamos para recibir gente en el salón de lectura y esperamos que esa audiencia se concrete”, explicó la presidente de la BBP.

“No nos alcanza para cubrir los sueldos, cubrimos una parte. Antiguamente cubríamos todo con el alquiler”, agregó.

Por último, dijo que el aporte de los socios no es suficiente para el mantenimiento de la Biblioteca. “No se pueden sostener sin el apoyo del gobierno, la gente no está en buenas condiciones para sostener, la cantidad de socios no responde a las necesidades y muchos vienen a leer en la biblioteca sin ser socios”, concluyó Carvallo.