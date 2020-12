La Chacra 122 fue una de las más afectadas por el temporal

POSADAS. En la ciudad, una de las zonas más afectadas por la tormenta fue la Chacra 122, ubicada en Blas Parera, entre calle 115 casi Monseñor de Andrea.

Misiones Cuatro dialogó con Ezequiel Garrido, un residente de la zona, quien comentó como se vivieron esos momentos de desesperación al ver el agua avanzando. Relató que hubo pérdidas materiales como algunos electrodomésticos. “El caudal de agua entró hasta la altura de la cama más o menos, mojó la cama, colchones, ventiladores”, comentó.

Asimismo, el vecino hizo un llamado a la conciencia ciudadana para que no se arrojen ramas, basura o desperdicios sobre las bocas de tormenta o arroyos.

“La comunidad tiene que entender que no es momento de buscar culpables, sino poner su grano de arena y no tirar basura cuando se hace las podas de árboles, no tirar el resto de las podas al arroyo porque se empieza a trancar”, manifestó.