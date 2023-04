La Escuela 835 fue nuevamente víctima de robo y los alumnos no tendrán almuerzo ni copa de leche

POSADAS. La Escuela 835, ubicada en la chacra 248, funciona como jornada extendida y actualmente cuenta con una matrícula de alrededor de 400 alumnos. En las últimas horas, ha sido víctima de un robo, en el que se han llevado los elementos necesarios para preparar los alimentos de los niños. Actualmente, no hay forma de proveer comida para los niños y las gestiones para reponer los elementos necesarios están en marcha.

Quien se refirió al tema fue la docente María Romero al móvil de MisionesCuatro: “es lamentable porque ya venimos reponiendo y sosteniendo los daños realizados en los robos anteriores que fueron precisamente en este ciclo. Ya hemos sufrido atentados en la cocina y en distintos grados, si bien no se han llevado elementos de valor, quedaron los daños registrados en la seguridad que son las rejas de la escuela y las cerraduras”, contó.

Asimismo, agregó: “son muchas las veces que han cometido hechos delictivos acá, pero, puntualmente lo que hoy nos convoca es que se han llevado los elementos que son necesarios para darle los alimentos a los chicos. Esta es una escuela que funciona en el plan de jornada extendida. Los niños que están dentro de ese programa ingresan a las 7 y media, salen a las 14.45 y deben recibir la copa de leche y el almuerzo, cosa que no se va a poder proveer porque se llevaron la cocina, la garrafa, la heladera no la pudieron llevar, la han destrozado, han roto la puerta de la dirección, que es el ingreso y es el cerramiento donde en la dirección se guarda toda la documentación obligatoria que nosotros como escuela le debemos al Consejo General de Educación estamos preparando los boletines de los chicos por eso es muy muy grande el daño que han hecho ahora puntualmente”, declaró Romero.

Dijo que, por ese motivo, los alumnos “no comen ni desayunan. No hay garrafa, no hay cocina, no hay leche, se llevaron todo lo que estaba previsto para realizarle los alimentos durante la semana”.

Respecto a las novedades en cuanto a los robos señaló: “la policía tiene conocimiento porque nosotros atendemos a los niños de esta comunidad. Son muy pocas las familias que vienen de otros barrios. Por lo tanto, son los mismos niños que nos cuentan quiénes son, porque siempre luego de un robo, al otro día están ofreciendo en el contexto aquí en el barrio lo robado. Entonces, la policía tiene los datos, pero ya cómo se gestiona, cómo acciona y cómo se ocupa y cómo se preocupa, los mecanismos de la fuerza desconocemos. Como institución siempre se hacen todas las denuncias pertinentes, los avisos, pero no tenemos la ronda nocturna que solíamos tener esto llega a la noche y está muy desolado”.

Y agregó: “hay poca iluminación, no disponemos de cámaras ni de ese servicio porque si lo tuviéramos lo tendríamos que pagar nosotros y los maestros somos los que ahora tenemos que comprar la olla, la cuchara, la comida, la cocina, la garrafa, etc.”

Consultada si se hizo el pedido a las autoridades educativas indicó: “las gestiones están iniciadas, el tema son los tiempos ¿Cuántos días puede estar un niño sin recibir su comida a la espera?“, cuestionó.