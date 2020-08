“La justicia misionera le acertó un golpazo terrible” a Cristina Vázquez, dijo el Padre Barros

POSADAS. El Padre Alberto Barros expresó su hondo pesar por el fallecimiento de Cristina Vázquez, contó que la vio por última vez el día lunes, “Estaba preparando ropa para llevar a distintos barrios”, reveló.

Barros recordó que la conoció 12 años atrás cuando estaba detenida en la Alcaidía de Mujeres. “Fue una relación de mucha confianza, de cercanía y amistad”, reveló.

Vázquez había recuperado la libertad en el mes de diciembre, tras 11 años de prisión por un crimen que no había cometido y se encontró a la deriva. “Después de esta sentencia injusta que tuvo que soportar durante tantos años, en enero me pidió la posibilidad de un trabajo. Me decía: ‘Estoy libre, pero no tengo nada’. Estaba desorientada”, comentó el Padre Barros. “La justicia misionera le acertó un golpazo terrible”, sostuvo.

Barros contó que luego de esto, Cristina ingresó a trabajar en Cáritas, “fue un mínimo de reparación. Tenía mucho miedo al prejuicio, a la condena social, quería estar donde yo estuviera”, comentó.

“Nunca tendría que haber estado detenida. Nunca hubo pruebas para esa condena. Fue víctima del sistema y una justicia que nunca reconoció la equivocación”, cuestionó Barros.

Dolor y empatía

A la hora de recordarla, Barros describió a Cristina Vázquez como “alguien con un gran corazón y una gran bondad”.Y destacó: “Siempre se entusiasmaba cuando íbamos a algún barrio, su cercanía con la gente más pobre. Era una sufriente más que, empatizaba rápidamente con el dolor de la gente y quería ayudar”.

“Se ve que, le fue difícil remontar su vida, tan atravesada por el dolor”, expresó.