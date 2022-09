La movilización de ATE se hizo presente en la Plaza 9 de Julio

POSADAS. Una nueva movilización de los empleados estatales se desarrolló este martes a la mañana en el marco del paro nacional del 27 de septiembre, al que se adhirieron también el sector salud, educación y seguridad.

Los manifestantes-que llegaron de varios puntos de la provincia- recorrieron las calles céntricas desde la sede de ATE y llegaron hasta la plaza 9 de Julio.

El móvil de Misiones Cuatro se hizo presente en el lugar y dialogó, en primer lugar, con Omar Kalt, quien se desempeña en el sector de obras públicas de la municipalidad de Hipólito Irigoyen. “Estamos peleando por un sueldo digno acorde a la canasta”, expresó.

Por su parte, Elena Rodríguez, Referente de salud de la zona sur manifestó: “el salario no alcanza, hemos tenido acercamientos acuerdo, pero siempre empatándole a la inflación. Mes a mes, cuando pretende ser el mismo costo de vida, no es lo mismo”.

También habló con este medio, Mónica Gurina, la secretaria general de ATE- CTA, quien se refirió en primer lugar a la reunión para tratar la paritaria docente que estaba prevista para este mes y no se concretó: “tenemos para discutir muchísimas cosas, no solamente la cuestión de salarios, además los aprietes. Entonces, hay muchísimas escuelas que han parado totalmente y, lo que venimos a decir con una nota al gobernador es que exigimos la mesa exigimos un básico de 34.000 pesos, rechazamos el RAM y que no vamos a aceptar una hora más de clase, es necesario que se retire la sanción a docentes que aplicaron a docentes de la zona centro”, declaró la dirigente.