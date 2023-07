La tarifa de taxi en Posadas tendrá nuevo aumento

Esta semana se llevó adelante la audiencia pública para rever la tarifa de taxis y remises. Esta primera revisión semestral, contó con la participación de representantes del sector y autoridades municipales, quienes se expresaron sobre la tarifa y el estado del servicio.

Para saber más detalles del encuentro, el móvil de MisionesCuatro habló con Alejandro López, integrante de la Asociación de propietarios de taxis, quien aseguró que el sector atraviesan momentos complejos y que decidieron no aumentar de manera exponencial para no perjudicar a los clientes.

“Esta vez sí estuvimos bastante unidos, en el sentido que todos estamos de acuerdo en un precio, o sea, adecuar el tema de la tarifa. Nosotros a través de la asociación le habíamos pedido una bajada de bandera de $2.50 y la ficha por cuadra de $30 pesos, hoy está en 180 la bajada de bandera y 20 pesos la ficha por cuadra”, explicó López.

“No es un aumento mucho, muchos pidieron un porcentaje más alto pensando que nuestro sector estaba, está pasando un momento muy difícil y para seguir trabajando”, agregó.

Por último, fue consultado sobre el nuevo servicio de Moto Taxi: “va a impactar, la gente tendría que pensar un poquito también que eso no tiene seguro, no tiene una garantía nada y también a la hora de la verdad ellos tienen el costo más caro que nosotros. También Uber también les quiero aclarar que hubiera está habilitando coches 2004, 2004 y a nosotros el municipio no está exigiendo que nos cambiemos las unidades 2011 y 2012. Entonces, están subiendo en auto que no están en condiciones, no tienen técnica, no tienen seguro, no tiene nada, no tiene lo que es, nosotros tenemos el tema de la de la policía. Pero bueno, ellos eligen”, concluyó López.