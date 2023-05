POSADAS. Concluida la campaña electoral de cara a los comicios provinciales y municipales de este domingo 7 de mayo, algunos barrios siguen en condiciones riesgosas, por el estado de las calles y la falta de alumbrado público, como se desprende de la denuncia pública formulada por María Zorrilla, una residente del barrio San Onofre, que expuso la problemática de su barrio ante las cámaras del Canal MisionesCuatro.

“Hasta ahora nada”, resumió la mujer sobre los reclamos que vienen realizando, sin respuestas de las autoridades. “La calle 170 está igual, y la 63 está peor. Hace una semana que llueve y no se puede salir. Yo no puedo salir porque encima, soy discapacitada y podría caer en el barro. Es peligroso”, puntualizó Zorilla, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro este viernes.

Según la vecina, en la zona de calles 170 y 63 “la mayoría ya somos adultos (mayores). Acá hay más abuelitos y si no los cuidan los hijos, ellos no pueden mantenerse por sí mismos”, añadió.

Terreno abandonado y el alumbrado público inexistente desde hace un año

“Otra cosa es la capuera, ese terreno que nunca limpian, en el que tiran basura. Está en estado de abandono total”, cuestionó la vecina.

Respecto de las luminarias en la vía pública, Zorrilla comentó: “No tenemos alumbrado, yo lloré (solicité) mucho para la presidenta (de la vecinal) y no hay caso con el tema de la luz. Está el caño y la lámpara la arrancaron. Hace más de un año o dos, que estamos a oscuras”, sentenció.

Sin olvidar hechos de robos que sufrieron algunos residentes, Zorrilla opinó que, para estar seguros en el barrio, “hoy en día tenés que vivir encerrado” en la propia casa.

Finalmente, Zorrilla sostuvo que, en la presente campaña electoral, no hubo candidatos visitando el barrio. “No pasaron los políticos y no quiero que vengan. De mentiras ya no vivo más”, concluyó.