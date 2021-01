Las ventas de lanchas fueron “récord” en tiempos de pandemia

POSADAS. Durante la pandemia se duplicaron las ventas de lanchas. En ese marco, Daniel Maidana, encargado de una casa de ventas de lanchas y accesorios, aseguró que ante el gran incremento por la demanda hay problemas en los plazos de entrega.

“Cuando recién empezó la pandemia decíamos ‘esto va a ser un desastre, no va haber ventas’, entramos en el pensamiento que iba a ser un año malo. sin embargo, todos los elementos de inversión para la gente en nuestro rubro, por una parte, que es placer, pero por otra parte, es inversión, porque las lanchas mantienen su valor en dólares”, declaró el empresario.

En ese sentido, agregó: “la gente se tiró muchísimo a comprar lanchas, este año tuvimos un récord de ventas en todas las marcas, de hecho, se vendió prácticamente el doble de lo que vendemos en un año normal”.

Alta demanda

Maidana contó que hubo muchas ventas de lanchas Premium: “este año pasó una cuestión particular, la gente que compraba las lanchas más económicas, no se vendieron tantas económicas, sino que se vendieron lanchas de alta gama. Eso fue lo que ocurrió principalmente en la náutica, porque las personas que tenían dólares guardados salieron a invertir los dólares en algo, y lo que se podía comprar era lanchas. Tanto ocurrió este fenómeno que los astilleros no tienen la capacidad productiva para responder la demanda, entonces, tenemos falta de entrega de cascos, por una parte, que son producción nacional por una cuestión directamente de mano de obra y más en Buenos Aires, como el Covid afectó”.

Y añadió: “los astilleros trabajaron con menos personal y afectó el abastecimiento de lanchas, hoy, a esta altura tenemos grandes problemas de entrega de las lanchas desde los astilleros hacia las náuticas en líneas generales. Por otra parte, otro problema que es paralelo es la entrega de los motores por una cuestión de la importación y giro de los dólares al exterior que el Banco Central no lo está haciendo en su totalidad, por lo tanto, están retrasados las entregas de motores hacia las importadoras hacia las náuticas”, comentó Maidana.

Con respecto a las lanchas y qué eligen los posadeños, comentó: “lo que más se vende son motores 115, 90 HP, 115, 150 es lo que la gente más consume en Posadas. Las lanchas que más se venden son las Tracker. Hoy en día, tener una lancha es accesible”, precisó Maidana.