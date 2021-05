Lavado de zapatillas: Novedad y nuevo medio de subsistencia en Posadas

POSADAS. La crisis económica afecta a muchas personas y más aún en contexto de pandemia por el Covid-19. Una de ellas es María Eugenia Fernández, quien comentó que esta iniciativa de lavar calzados como un medio de vida surgió de un proyecto nacido de Buenos Aires que le atrajo. “Ya que no hay acá lavandería de zapatillas me arriesgué y publiqué. Pensé que se iban a burlar, pero me arriesgué por mis hijos y gracias a Dios la gente lo tomó bien, compartieron mi publicación y felicitaron”, reveló la vecina a Misiones Cuatro.

Comentó que uno de los motivos para involucrarse en este emprendimiento es porque se encontraba sin trabajo. “Me ayuda el papá de uno mis hijos, no entraba plata y acá estoy, emprendí mi lavandería, no tengo todos los recursos, pero me sirve”, manifestó Fernández.

Contó que el lavado es a partir de $100 y que tiene “muchísima” gente que le contacta por Facebook y por Instagram, “me llaman por teléfono. Ayer estuve hasta las 2:00 de la mañana lavando”, comentó la mujer y además agregó que lava entre 15 y 20 pares de zapatillas por día.

Dijo que los clientes se acercan a su domicilio a llevarles los pares de calzados para lavar, o que se contactan a su teléfono celular: 3764-686730.