Línea de Don Casimiro pasa cada una hora en Bº Las Lomas y no respetan horarios

POSADAS. Mirian Amarilla, una vecina del barrio Las Lomas, de Itaembé Miní, salió públicamente a reclamar por la escasa frecuencia en la que pasa la línea 90, de Don Casimiro Zbikoski, la única que ingresa en la zona.

“Pasa cada hora. El colectivo 90 abarca varios barrios: La Lomas, Policial, Terrazas 1, la Cima, Terrazas 2, Hospital, (entre otros) Si no tenemos mejores frecuencias en el 90, los usuarios sumamos (sobrecargamos) otras líneas, como el 91 y otras que quedan en avenida 147”, explicó Mirian.

Según la vecina, “es el único colectivo que ingresa a Las Lomas y pasa por varios barrios. Sería importante saber el horario. Como usuaria no lo sé. Salís en punto, y no aparece. No entra nunca por Quaranta y nadie te explica por qué. Ingresan 4 a la mañana y 3 a la tarde (respetando los horarios) y después ya no”, denunció.

Asimismo, Amarilla puso de relieve que el barrio tiene buena iluminación y repavimentaron las calles, por lo que “no hay excusas” para que no ingresen al barrio. “No hay información sobre los horarios”, puntualizó la vecina.

Además, la usuaria se quejó por el estado de las garitas, que tienen agujeros y no sirven de resguardo en tiempos de lluvia.