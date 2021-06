Lo que dejó las elecciones del domingo

POSADAS. En su primera editorial denominada “Después del ruido electoral”, Eduardo Pérez manifestó: “la bocha queda en la cancha de ellos y ahora depende de ellos volver a los barrios, ya no hay más jingles y discursos, ya no hay más políticos en los barrios”, introdujo.

Y agregó: “después del ruido electoral viene ese silencio que nos permite escuchar otra vez nuestra cotidianeidad, nos permite escuchar los problemas del Covid”.

“El reparto del poder”

En la segunda parte de la editorial, Pérez analizó el resultado de la elección y al respecto declaró: “hay un resultado importante de la gente que no fue a votar, es la lectura más importante que saco de esta elección, porque en el resultado no hubo sorpresa, si en la cantidad de gente que no fue a votar”.