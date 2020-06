Los encargados de los comedores de Nación, “no recibimos ningún beneficio”

POSADAS. La problemática del Covid-19 desnudó situaciones de informalidad en diversas actividades y los comedores que dependen del gobierno nacional no son la excepción en la capital misionera. Etelvina, la cocinera de un comedor de Parque Adán, habló con MisionesCuatro y pidió que el Estado deje de mantenerlos como voluntarios ad-honorem.

“Los comedores hace muchísimos años que están trabajando. Desde que empezó la cuarentena. Y no se dejó de cocinar nunca. Nosotros, los encargados y los cocineros, estamos expuestos. Más nosotros, que tenemos 350 personas por día. No es fácil. Hay que ver el distanciamiento, el alcohol y los barbijos. Todos los que trabajamos en los comedores prestando un servicio, estamos en riesgo”, puntualizó Etelvina, en diálogo con MisionesCuatro.

En esta línea, la mujer remarcó que en todos los comedores que dependen del gobierno nacional, cocineros/as y encargados/as, están ad-honorem. “Creo que en todos los comedores pasa lo mismo. A nosotros el gobierno no nos da nada. Los encargados de los comedores de Nación, no recibimos ningún beneficio económico. Todo es ad-honorem y la comida que llevamos todos los días”, precisó.

“Creo que muchos van a escuchar mi voz. Van a querer también una ayuda. Como vieron que repartieron 10 mil pesos a unos y a otros, pero para los trabajadores del comedor no hay ninguna ayuda. No tenemos ningún sueldo. Estamos 350 días al año trabajando y no recibimos ninguna moneda, es un poco triste”, dijo Etelvina.

Según la mujer, en varias reuniones plantearon a funcionarios de Nación que necesitan un sueldo o beneficio económico, pero sin respuestas concretas.