Madre con dos niños está sin techo desde hace dos meses

POSADAS. “Hace dos meses que estoy en la calle, viviendo sin techo y tengo dos hijos chiquitos”, expresó Evelin Natalia Sosa, una joven madre que reside en la manzana J del barrio Sol de Misiones y perdió el techo de su vivienda. La mujer aseguró a www.misionescuatro.com que hace meses que viene reclamando a las autoridades provinciales y municipales, que la asistan para no seguir a la intemperie.

Según confió a este medio, Evelin vive con dos niños menores de edad -un bebé de 5 meses y otro de 3 años-, por lo que necesita urgentemente, una solución habitacional. De acuerdo con la joven, “vinieron muchas veces a sacar fotos y hacerme promesas de que van a venir, y no tengo ninguna respuesta. No puedo seguir viviendo así”, dijo la joven sobre el supuesto compromiso de personal de Defensa Civil.

Al ser consultada, Evelin dijo haber tenido contactos con personal del Ministerio de Desarrollo Social, que “me visitaron, hicieron promesas, sacaron fotos y me anotaron en una lista. Hicieron todo un show y me dijeron que iban a volver pero hasta hoy en día, no aparecieron”, expresó la joven.

Quienes quieran comunicarse con Evelyn para colaborar con la reparación del techo de su vivienda o con brindar asistencia de cualquier tipo, pueden acercarse al lugar –es la casa 18 de la manzana J- o comunicarse al 3764332396.