Malestar general de usuarios por la implementación del “boleto inteligente”

POSADAS. Malestar generalizado de usuarios del transporte urbano de pasajeros que funciona en la ciudad capital, además de Candelaria y Garupá, por la implementación del “boleto inteligente” que se abonará a través de un código QR y dejará sin efecto a las tarjetas Sube.

Desde Servicios Urbanos S.A. informaron en las redes sociales que incorporaron nuevas unidades donde “el único sistema de pago, además del pago en efectivo, será la aplicación de pago con código QR”.

Es así que, desde ahora, los usuarios deberán contar con una APP, que se puede descargar desde las redes sociales de Servicios Urbanos S.A, y también podrán autogestionar la recarga de crédito desde su celular.

Además, informaron que las nuevas unidades se caracterizan por tener aire acondicionado y elevadores para personas de movilidad reducida.

Lejos de convencer a los usuarios, el anuncio generó controversia y malestar en la mayoría de las personas que a diario utilizan este medio de transporte, al menos así se expresó Mirian Amarilla, presidente de la comisión vecinal del barrio Las Lomas, quien, en diálogo con Mejor de Tarde, manifestó que esperan mayores informaciones de las autoridades.

“Vemos un Estado provincial ausente en los reclamos de los vecinos, sobre todo en el tema de Transporte que tanto afecta y complica a los usuarios de sectores vulnerables”, dijo indignadísima la vecina, agregando que, “solamente nos permiten cargar hasta 500 pesos. Casimiro maneja nuestra plata y no entiendo el motivo”.

Con respecto al boleto inteligente, Amarilla opinó que “la mayoría de la gente no los conoce y no lo ha bajado. Los adultos mayores no manejan eso y no tienen idea que es”. En ese sentido, sugirió a los usuarios que “no se bajen de los colectivos” si la unidad no cuenta con el lector de tarjeta sube para abonar el boleto. “Si pasa una situación así yo no me bajo del colectivo”, insistió.

Finalmente, la vecina instó a las autoridades municipales y del Concejo Deliberante a controlar la calidad del servicio de transporte urbano. “Siempre está ganando la empresa y trabaja con plata adelantada. Siempre hay un curro y el beneficiario es el empresario”, cerró.