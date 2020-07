Mamá de una niña internada con un problema cardíaco, pide ayuda

POSADAS. “Es una situación desesperante, ella empezó con insuficiencia cardíaca y la están preparando para llevarla al Hospital Garrahan para el reemplazo de una válvula de su corazoncito”, contó a MisionesCuatro, Mónica, la mamá de Gladis Báez (11), una niña internada en el Hospital Madariaga, que está en estado crítico y debe esperar a que baje una inflamación para conseguir un traslado.

En diálogo con MisionesCuatro, la joven comentó: “Tiene muy dilatado el corazón y esta semana entró en Terapia Intensiva por una inflamación. En el Garrahan, como tienen el problema del Covid-19, no dan respuestas. Mientras no baje la inflamación no se puede operar”, relató Mónica.

Consultada al respecto, Mónica recalcó que la operación que necesita Gladis, deberá realizarse en el Garrahan. En Misiones “hay médicos especialistas pero los elementos de alta complejidad (no están). Acá es imposible”, dijo.

En estos momentos, ella y el papá de la niña, duermen en la sala de espera del Madariaga, por carecer de recursos para alquilar o volver a su vivienda en la localidad de Dos de Mayo.

“Acá no tenemos cómo movernos, es mucho gasto. Un lugar donde dormir, aunque sea por turnos, sería bueno. Estamos en la sala de espera. Necesitamos un lugar donde descansar, porque es complicado. Tenemos que ir a descansar. No podemos ir a hablarle tristes, tenemos que darle ánimo”, expresó la mujer.

La pareja está pidiendo un lugar donde puedan dormir, alternadamente, uno de ellos, mientras el otro se queda en el hospital junto a la pequeña. Dejaron los números 3755-670167 y 3755-606563.