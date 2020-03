View this post on Instagram

La canción de Horacio y su familia para apoyar el #YoMeQuedoEnCasa. Es una familia de artistas que Vive en el barrio Santa Clara. Horario es peluquero y cantante, Carina canta en la iglesia y juntos crían a sus 3 hijos. • Les compartimos esta hermosa canción para alegrar la cuarentena y apoyarnos entre todos. ¡Cada vez estamos más cerca de volver a abrazarnos! ❤️