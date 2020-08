Motochorros robaron una moto y le dijeron a su ocupante, “no me mires porque te quemo”

POSADAS. Javier Betancur denunció públicamente que fue víctima de un asalto a mano armada en las últimas horas del martes, cuando dos motochorros a bordo de una motocicleta sin patente, lo encañonaron y le sustrajeron su Honda Twister de 250 cc., en la intersección de las avenidas Tomás Guido y Almirante Brown.

“Eran dos ocupantes, con cascos y camperas de invierno. Se me pusieron al lado y el ocupante de atrás, me dice, ‘bajate’. Siento algo frío en el cuello y pensé que era un chiste. No atiné a reaccionar rápido. Me patean y tumban de la moto. Cuando me levanto, veo que tiene un arma de fuego y me dice ‘no me mirés porque te quemo’”, relató Betancur, quien añadió que, acto seguido, los motochorros huyeron con su moto por avenida Tomás Guido, rumbo hacia avenida Quaranta.

Según reveló a MisionesCuatro, no hubo testigos del asalto y no hay cámaras de seguridad en la esquina donde lo asaltaron. “Lamentablemente la zona estaba muy oscura. Un amigo que vive en inmediaciones estuvo en unos minutos. Radicamos la denuncia en la comisaría 17ª. Se portaron muy bien, me tomaron los datos”, contó Betancur. “Tengo motos desde los 22 años y tengo 35. Es la primera vez que me pasa. Y estoy en un grupo de motociclistas con 70 integrantes, y nunca pasó un robo de esta modalidad, a punta de pistola”, confió el joven.

Asimismo, Betancur contó que el crédito que tomó para comprar su moto de unos $370 mil, lo terminará de pagar en Febrero. Y recomendó a los motociclistas que circulen por avenidas bien iluminadas y que estén atentos a los espejos retrovisores.