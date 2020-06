Mujer denuncia que hace más de un mes no ve a su hija

POSADAS. Una madre de una adolescente de 16 años, asegura que hace más de un mes que no ve a su hija, luego de una pelea familiar. Mabel Bunnkowski (47) reveló que tiene una mala relación con Juan Carlos Gallardo (52) el padre de la joven, quien se llevó a la menor y, según ella, se niega a que ambas se encuentren.

“Como tengo una relación no muy agradable, su padre no me dice cómo ni dónde está, ni qué hace. Le mando mensajes y le llamo, pero no me responde. Me angustia mucho eso”, manifestó la mujer. “Tuvimos una pelea y el padre estaba esperando afuera. Recurrí a la Justicia, pero con este tema de la pandemia todo es lento”, aseveró sobre lo ocurrido en Chacra 245, donde reside.

De acuerdo con Bunnkowski, trató de conversar con el padre de su hija “y resolver el tema”, pero no hubo ninguna respuesta. “Fui a Acceso a la Justicia, hasta ahora nunca nadie me llamó. En la comisaría dejé mi teléfono y el de ella, pero nadie se comunicó”, dijo la mujer.

“Después de Pascua firme una constancia de cuidados personales. Es un papel donde dice que soy responsable de los cuidados de Magalí pero ella se fue”, lanzó.

Según Bunnkowski, no es la primera vez que le sucede esto, pero “ahora lo tomo más con calma. (El padre) ya había hecho esto antes, cuando los chicos eran más pequeños. Los llevó a la casa de su madre”, reveló.