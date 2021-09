Músicos callejeros trabajan en la creación de una Asociación Civil

POSADAS. Mientras trabajan en la conformación de una Asociación Civil, el colectivo de Músicos Callejeros Generó una grilla de artistas que trabajarán, con permiso del municipio en el paseo Bosetti, plaza San Martín y los fines de semana en la costanera.

Así lo adelantó a MisionesCuatro, Rodrigo Hernán Britez del Colectivo Músicos Callejeros quien invitó a los artistas a inscribirse.

“En la provincia todavía no hay mucho apoyo de la sociedad y la política”, opinó Britez quien comentó que con permiso tocan en colectivos y bares, notan que a la gente les gusta, aunque todavía no está bien visto. “A veces hay comercios que no nos dejan tocar”, cerró esperanzado en que con el paso del tiempo cambie la mentalidad de la sociedad en general respecto a los artistas callejeros.