Niños no pueden ir a clases a causa de las calles intransitables en Bº San Marcos

POSADAS. Un fuerte reclamo por la intransitabilidad de las calles se hizo sentir este miércoles en el Barrio San Marcos, donde un grupo de vecinos se está organizando para reclamar la culminación de obras de pavimentado y cordón cuneta, entre otras, debido a los numerosos y constantes problemas que sufren por los trabajos inconclusos y el lodazal que se forma en la calle 154 y otras de la zona. Además de la rotura de vehículos y la imposibilidad del ingreso de ambulancias, para casos de emergencia, los vecinos denunciaron que la Escuela 122 y el NENI (Núcleo Educativo de Nivel Inicial) que funciona en el establecimiento, se ven muy afectados y los días de lluvia, los alumnos no pueden acudir a clases.

El barrio San Marcos es conexo al barrio San Jorge, y es la zona comprendida entre las avenidas Cocomarola, Laprida, Pueyrredón y Juan José Paso. En tanto, la calle 154, atraviesa el centro del barrio, entre las avenidas Laprida y Pueyrredón. De ahí que sea la calle principal de ingreso a San Marcos.

Rubén Chávez, un residente del barrio, insistió en que en tiempos de campaña, los candidatos “vienen y prometen, pero así estamos. Los vecinos nos sabemos qué hacer. Dejaron un desastre, empezaron obras hace 3 años y no las terminaron”, se quejó Chávez sobre obras de urbanización inconclustas.

“Vivo cerca de la Escuela 122, que está hecha un desastre. La escuela se inundó vinieron y arreglaron, pero nunca terminaron. Dejaron una zanja de dos metros de ancho frente a la escuela. Yo no puedo salir de mi casa, tengo que salir por la vereda del vecino”, cuestionó Chávez, insistiendo en que “los vehículos se rompen”.

Ante la consulta de este medio, Chavez y otros vecinos insistieron en que las ambulancias no entran al barrio San Marcos. Y tampoco lo hacen remises o deliverys. “Queremos que nos solucionen el problema. Hace muchísimo que estamos en el olvido”, sentenció el vecino.

Por su parte, la docente de la escuela mencionada y vecina del barrio, Angélica Vera, sostuvo: “Lo que planteamos es que el barrio San Marcos está abandonado. Y no podemos esperar más. Las obras iniciadas hace 3 años, nos prometieron que al año (es decir, para 2019) iba a estar hecho todo el barrio. Vino la pandemia y ahora nos vuelven a prometer. Están arreglando las calles, pero con un mínimo de máquinas. Remueven varias calles, hay montículos de tierras y nos dijeron que las obras van a parar. Incluso (el asfaltado) frente a la Escuela 122, de la calle 154 que está intransitable. No podemos esperar para una segunda tanda. Si esperamos tres años para la primera parte (de la urbanización) y avanzan en forma lentísima, la calle (sigue) intransitable”, sentenció.

Finalmente, Vera reveló que detrás de la Escuela 122 está funcionando un NENI, “y los días de lluvia nos quedamos sin alumnos. Me consta porque soy docente allí, que la mayoría de los chicos que son de San Marcos, no pueden llegar. Porque se inundan, por el barro y porque con auto no se puede llegar. Estamos incomunicados”, remató.