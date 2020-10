Nueva feria americana a beneficio de la Asociación “Dar a Luz”

POSADAS. Con respecto a la feria americana que van a realizar este sábado, a beneficio de las madres que se atienden en el Hospital Materno Neonatal, Iris Melano declaró: “todos los años realizamos una gran feria americana, pero este año, con el asunto de la pandemia no podemos. Entonces hacemos ‘petit feria’, hicimos una el domingo y otra mañana sábado, de 8 y media a 6 de la tarde, en Francisco de Haro 5471”, comentó.

En ese sentido agregó: “todas las ventas que organizamos es para comprar insumos para el Hospital Materno Neonatal. Va a haber ropas, artesanías, zapatos, carteras y un grupo de voluntarios es la que la organiza. Vendemos ropa que la gente nos dona para la feria, así que están todos invitados a comprar cosas bastante económicas”, declaró Melano.

Cambio de hábitos

Por otra parte, comentó que “Dar a Luz” ya no puede continuar con las mismas actividades que viene realizando hace muchos años en el Hospital Neonatal. “Se incrementaron las necesidades, pero no podemos realizar las visitas a las salas por precaución, somos personas grandes y no podemos. Seguimos atendiendo a las mamás que vienen a Emergencia, desde el Servicio Social nos llaman y hacemos la entrega a la distancia”, manifestó.

“Hay demandas, pero no estamos cumpliendo todas y es una pena”, precisó Melano.