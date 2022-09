Nueva movilización del colectivo de discapacidad en Posadas

POSADAS. El colectivo de la discapacidad se volvió a manifestar este viernes, donde los prestadores se hicieron presentes frente al IPS. El móvil de Misiones Cuatro se hizo presente en el lugar y dialogó con la Psicopedagoga Betina Páez, quien al respecto declaró: “los prestadores que hacen tratamiento en el área de discapacidad y transportistas juntos con las familias estamos diciendo no al ajuste a la discapacidad, no a los recortes en discapacidad. Los trabajadores hace seis meses no reciben su sueldo, por lo tanto, es imposible seguir de esta manera”, expresó la mujer.

Asimismo, agregó: “no sabemos dónde está ese dinero, porque si Massa no sabe dónde está ese recorte en ningún área, menos en discapacidad, queremos saber dónde está esa gran masa de dinero, si en la superindentencia, en la AFIP”.

“No sabemos porque liberaron fondos para algunos prestadores y para otros no. Hay obras sociales que no están cumpliendo”, expresó Páez.

Con respecto a los menores que reciben tratamiento declaró: “para los niños y niñas con discapacidad que reciben tratamiento es un retroceso muy grande que los perjudica de por vida. En las escuelas, donde recibimos a niños con discapacidad es necesario, que tengamos ese tratamiento de la especificidad de la discapacidad para que podamos seguir adelante en el proceso de enseñanza de aprendizaje y ni hablar de la inclusión e integración”, manifestó.