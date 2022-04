POSADAS. Dos vecinos de la Chacra 192 hablaron con MisionesCuatro de los daños sufridos por las inundaciones dentro de viviendas a raíz de las obras inconclusas en la zona, que no están permitiendo escurrir el agua en los días de lluvia, en particular, en jornadas en las que caen muchos milímetros cúbicos de agua en poco tiempo. Según uno de los residentes, las obras de empedrado que se están concretando en la calle 129 y avenida Centenario, si bien “están quedando lindas” van a perjudicar a muchos vecinos por posibles inundaciones.

El temporal de este lunes a la madrugada fue el detonante de esta situación, por la gran cantidad de agua de lluvia acumulada y los problemas de drenaje de la chacra.

“Se me inundó todito y tuve más de 25 cm de agua y barro dentro de mi casa. Mojó todo”, se quejó Juan Carlos Ortiz, uno de los residentes de la Chacra 192, en diálogo con MisionesCuatro.

El vecino insistió en que tuvo que desenchufar todo “porque era un desastre de agua, barro y basura”. Sin embargo, no pudo evitar que se mojen colchones y frazadas. “Después vino Defensa Civil pero no podían hacer nada. Me ayudaron con el zanjeo de afuera pero nada más”, reveló.

“Estamos con miedo de la lluvia”, dijo Ortiz, añadiendo que la tormenta “no nos dio el tiempo para limpiar atrás”. “Siempre se acumula agua pero esta vez fue un desastre”, recalcó el vecino sobre la inundación que se produjo en las últimas horas

En tanto, Carlos Schmitz explicó que las obras de empedrado que están realizando las autoridades en las mencionadas calles, agravan los inconvenientes por inundaciones. “Quedan las piedras y tosca que tapan donde tiene que correr el agua. Esta madrugada se inundó todo. Es algo preocupante”, aseveró.

“En mi casa no entró pero en la casa de mi hija sí. Y no es sólo agua, es agua de cloaca, barro, hojas. Un peligro”, acotó Schmitz.

Finalmente, el vecino advirtió que el empedrado que están realizando, “está quedando lindo, pero va a perjudicar a mi casa y a bastantes vecinos. Lo están haciendo muy alto lo que es el empedrado en la 129 y Centenario”, dijo.

“Estamos a la expectativa de lo que pueda pasar (con las lluvias)”, remató.