Ola de robos en el barrio Luis Piedrabuena

El hecho más reciente ocurrió en la madrugada de este viernes: a un hombre le robaron el auto, rompieron el portón de la propiedad y se llevaron el automóvil.

Augusto vecino Luis Piedrabuena, dijo que Misiones Cuatro que los robos “se incrementaron en los últimos días, intentaron ingresar a las casas, en algunas ingresaron y fueron echados por los vecinos”.

Por su parte, Sergio relató: “en las cámaras de los vecinos se ve que son las mismas personas que están haciendo esto. Se nota que son jóvenes y tienen la misma mecánica para irrumpir en las casas”.

Agregó que los robos y los hechos de vandalismo se incrementaron en los últimos años.

En tanto, Exequiel contó que sufrió un intento de robo en su vivienda: “hace unas noches me descalzaron el portón, al otro día no podía abrir y a un vecino le rompieron la cerradura pero no llegaron a entrar, porque el dueño prendió la luces”.

“Ya no sabemos que hacer, sabemos que es la misma persona porque se ve en las imágenes que usa tatuaje”, agregó.

“Se supone que es un lugar seguro porque está cerca de la residencia del gobernador”, declaró el vecino, quien pidió una solución urgente a esta problemática.

