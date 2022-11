Ola de robos en la Chacra 44

POSADAS. Vecinos de la Chacra 44-en calle Derqui casi Avenida Centenario- están gravemente afectados por la inseguridad. El móvil de Misiones Cuatro habló con Leandro Borgues, quien manifestó que la zona “es tierra de nadie” y que no cuentan con cámaras de videovigilancia en las calles.

“Varias veces robaron a varios vecinos, a una vecina le entraron dos veces, puso cámaras y le robaron una suma importante de dinero. Donde estoy alquilando me entraron a robar en abril de este año, me llevaron, para resumir 500.000 pesos en televisores, notebooks, mochilas, zapatillas, ropas, muchas cosas que me llevaron. Anoche, a mi vecino le entraron a robar y abrieron la ventana del primer piso”, relató.

Y agregó: “a casi todos los vecinos le entraron a robar, por eso casi todos tienen cámaras, muchos prácticamente viven encerrados en su hogar, casi presos de la sociedad”, comentó Leandro Borgues.