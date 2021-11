Oleros en crisis: les pagan un 40% de lo que vale la producción

POSADAS. En el barrio El Porvenir, la situación de los oleros es crítica por la falta de materia prima, un clima que no favorece a la producción, y el incumplimiento de precios, entre otros conflictos en los que, no es menor la falta de asistencia oficial.

“Llevamos más de un año y pico perdidos por la pandemia. El mal tiempo nos hace perder el ladrillo. Queremos que las autoridades nos den una mano, falta tierra y no se estabiliza el precio del ladrillo”, relató Rubén Díaz Da Rosa, un olero de la zona, en diálogo con MisionesCuatro este viernes.

En esta línea, Díaz Da Rosa insistió: “Hay muchos oleros que la están pasando mal por el clima y la falta de materia prima. (Las autoridades) me prometieron que me ayudarían con tierra y con máquinas para llevarle a los oleros. Y no aparecieron”, denunció.

“En la época del voto te prometen todo pero después (no cumplen) nada. Seguimos en la dulce espera, como siempre”, denunció.

Según Díaz Da Rosa, trabajan “a pulmón”, pero “a veces tenemos que dejar la olería de lado para buscar una changa, porque no tenemos recursos”.

Consultado al respecto, el olero apuntó al problema del incumplimiento de precios por parte de los compradores, en general, comerciantes que revenden los ladrillos manufacturados en las olerías. “Los playeros te buscan la vuelta y no quieren pagar. Por ahí ganás más si llevas a puestos de obras, pero es muy escaso. La gente busca más en la playa y el playero busca la vuelta para no pagar lo que vale. No se mantiene el precio”, subrayó Díaz Da Rosa.

Al respecto de este problema de la fluctuación de precios, el olero aseguró que apenas consiguen que les paguen un “40-50% de lo que vale. Hoy estamos pidiendo 10 por el ladrillo salido del horno. Y te quieren pagar 8 o 7. Si vendes a ese precio, salís empatado”, manifestó.

Sobre el final, Díaz Da Rosa volvió a apuntar a los funcionarios y dirigentes del oficialismo: “Recursos tienen, te prometen pero no quieren hacer las cosas”.