Operadores del Mercado Central bloquearon el acceso al predio y regalaron frutas y verduras

POSADAS. Se estima que entre 200 y 300 personas se acercaron al Mercado Central de la Provincia para recibir tomates, bananas y otras frutas, que regalaron los productores y operadores del mercado.

La medida tomada es a modo de protesta, por la falta de respuestas de las autoridades ante los reclamos hechos.

El móvil de Misiones Cuatro estuvo en el lugar del hecho y dialogó con Marcelo Guerrero, el representante de los colonos de la provincia, quien al respecto declaró: “no tenemos donde trabajar, no tenemos garantía de trabajo, por eso tomamos medida de fuerza”, expresó.

“El corte es de los colonos porque ya no sabemos más que hacer. Estamos cansados, no tenemos respuestas y no tenemos donde vender”, añadió.

El reclamo de los trabajadores

Los operadores del Mercado Central de la Provincia se acercaron este lunes hasta Casa de Gobierno para dar a conocer su principal reclamo: la inseguridad.

El móvil de Misiones Cuatro dialogó con Oscar Deis, el Presidente de la Cámara de Operadores del Mercado Central, quien al respecto declaró: “estamos reclamando garantías de trabajo, queremos que la situación del mercado sea transparente, donde se rija la igualdad de condiciones para las personas, y podamos tener la garantía de comercializar dentro del Mercado”, declaró.

Cabe recordar que la semana pasada iniciaron un paro e hicieron una manifestación pacífica frente al predio.