Organizaciones de Bomberos Voluntarios dejaron de prestar algunos servicios y reclaman informalidad en el pago

POSADAS. Organizaciones de Bomberos Voluntarios dejaron de prestar determinados servicios y reclaman que hay informalidad en el pago. Quien dio detalles del tema fue Alejandro Ciuccio, el presidente de Bomberos Voluntarios de la capital misionera y al respecto explicó: “el problema es con Corredores Viales, para que la población entienda, cuando pagamos un peaje en la ruta tenemos cierta cobertura de ambulancia, de bomberos y, en este caso corredores viales, les debe a las organizaciones de bomberos hace un año”, detalló Ciuccio en diálogo con el móvil de MisionesCuatro.

En esa línea agregó: “con esta informalidad que se vienen manejando, la Federación, el grupo de asociaciones que pertenecemos a la federación en conjunto, tomamos la decisión de no seguir prestando ese servicio. Para nosotros, en Posadas implica que dejemos de atender otros siniestros, que tengamos una dotación especial, un vehículo especial para atender un incidente en la ruta, un servicio en la ruta no es muy caro, con una organización de presupuesto que nunca llega, una falta de organización de respeto hacia la organización y a nuestra población”, reveló.

Asimismo, continuó: “estamos coordinados por el 911, por ejemplo, Posadas está muy coordinado entre Bomberos Voluntarios y Bomberos de Policía. El 911 nos coordina, pero no tenemos un vehículo afectado específicamente a eso. Es una guardia mínima, pero no una dotación completa”, explicó Ciuccio.

Con respecto a manejo de recursos y organización indicó: “contamos con recursos propios de los asociados por decisión en conjunto de todas las organizaciones de bomberos de la provincia con la Federación, decidimos estar coordinados por el 911”.

Consultado sobre el significado del no pago en la organización y logística comentó: “el no pago no es tanto presupuestariamente, es la informalidad y la exigencia que tenemos nosotros de tener una dotación y vehículos afectados a ese servicio. Por eso, $40.000 y esa falta de formalidad en el trato decidimos dejar”, concluyó.