Organizaciones Provida tomaron postura sobre la implementación de la IVE

POSADAS. Nidia López, referente Provida, se refirió a la promulgación de la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) que fue concretada en las últimas horas, también sobre la “asistencia” que dan a las mujeres misioneras que deciden continuar con su embarazo.

“Venimos trabajando todo el año pasado, asistimos a las mamás que estaban en situación vulnerable que estaban pasando distintos tipos de necesidades básicas y extremas, tenemos psicólogas que están ayudando ginecólogas que están dando consejos”, comentó López.

Agregó que, en los últimos tiempos, fueron entre 20 y 25 madres las que recibieron asesoramiento.

“Abarcamos todo lo que podemos, para nosotros es una mentira que una mujer no puede salir adelante con un hijo, con dos o tres. Estamos a favor de que se cuiden y se eduquen, que tengan relaciones sexuales con cuidado”, señaló la referente.

También se refirió a la educación integral, la ESI: “es educar, pero hay un punto que no estamos de acuerdo, que es el cambio del artículo que están pidiendo. La educación es necesaria y esto no tiene que ver con la iglesia como la mayoría dice, o los antiderechos. Para mí, los antiderechos son los que están pidiendo el derecho a matarles a esa otra persona que tiene el derecho a vivir, no somos antiderechos”, señaló.

“Los chicos necesitan aprender a cuidarse”, precisó.

Respecto a la legalización del aborto y posterior implementación, manifestó: “esto no es una derrota, al contrario, más fuerza para seguir peleando y concientizando a los jóvenes, a los adolescentes que se puede tener relaciones sexuales responsablemente”.

Y agregó: “a los varones se los hizo callar haciéndoles creer que son machistas, que son el patriarcado, hay buenos hombres también, hay que pedir leyes más justas para los que cometen violaciones”.