Organizan evento deportivo-cultural para jóvenes que están en situación vulnerable

POSADAS. El martes 20 de junio se realizará el evento “Gambeteando al Hambre”, en el Club Mitre, organizado por un grupo de jóvenes de una iglesia de la ciudad. En el mismo, se convoca a jóvenes que quieran participar en freestyle, o en torneos de fútbol y vóley.

Quien brindó detalles de esta actividad, fue el organizador de evento Jonatan Prieto, al móvil de MisionesCuatro.

“Este evento se va a estar llamando ‘gambeteando al Hambre’. Queremos llegar a recaudar alimentos para ayudar a familias que están carenciadas y necesitando de un alimento, de un abrigo. Nuestra meta hoy es llegar a mil familias”, explicó el joven.

Y agregó: “el evento en sí consiste en llamar a jóvenes, atraer a jóvenes depresivos, jóvenes que están en situación vulnerable, en drogas, capacitar a padres que por ahí no saben que sus hijos están pasando por estado depresivo, están teniendo problemas en la escuela, en la familia. Nosotros los ayudamos, los capacitamos y les damos esa fuerza de que todo se puede, que se puede salir adelante”, detalló.

Respecto a la actividad de la semana próxima: “este evento se va a realizar el 20 de junio, martes, día de la bandera, en la avenida Martín Fierro 4044 en el Club Mitre. La colaboración es un alimento no perecero. Se va a hacer fútbol, fútbol masculino, fútbol femenino, voleibol. Se está queriendo implementar el tema de metegol para los chicos, los más chiquititos. Los chicos de entre 10 y 14 años también van a tener su torneo de fútbol”.

“Va a haber Freestyle para los jóvenes que cantan, tenemos varios grupos dentro de nuestra organización que es Cultura, digamos que se trata del teatro, del baile, canto”, comentó el organizador.

Con respecto a las personas que están interesadas en participar señaló: “solamente comunicarse con nosotros o acercarse a la avenida Mitre 2355. No hace falta si saben o no, es querer no más. Comenzaría a las 14 horas y será toda la tarde”.