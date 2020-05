Otro joven con síntomas de dengue, internado en el Madariaga

POSADAS. Según los familiares de Brayan (16), un joven que actualmente está internado con síntomas de dengue, hace semanas que no reciben un diagnóstico preciso y un médico del Hospital de Fátima, habría sugerido pagar 2 mil pesos por un examen en una clínica privada. Hasta el momento, no hay precisión respecto del cuadro, pero el joven está desmejorando y habría una posible adulteración de datos clínicos.

En contacto con MisionesCuatro, Romina De La Cruz, tía de Brayan, contó a este medio que el adolescente empezó con síntomas de decaimiento y debilidad hace aproximadamente un mes, en el barrio en el que residen, Aeroclub. “En la primera llamada que hice (al 0800-444-3400), me dijeron que tenía un virus. Le recetaron antibióticos y mejoró un poco. Después fue al Hospital, lo revisaron y dijeron que tenía un virus. Le dieron sólo paracetamol y no mejora. El 30 de Abril (jueves pasado), volví a llamar y me dijeron que tenía síntomas de dengue”, precisó.

“Lo llevamos al Hospital de Fátima y nos dijeron que tenía dengue. Nos dijeron que teníamos que pagar 2 mil pesos para una prueba de dengue, porque en el hospital no la hacen. El doctor nos dijo que no hacen, sólo en forma particular. Llamo de nuevo (al 0800 de Salud Pública) y me dicen que (en el historial) figura que sólo lo vio la enfermera, que tenía un turno con el médico pero no fue. ‘En el sistema el doctor lo anotó como ausente’, me dijeron y ahí me calenté”, denunció De La Cruz, poniendo de relieve una posible maniobra de adulteración de historias clínicas en el Hospital mencionado.

De acuerdo con Romina, ahora Brayan está con 39 grados de fiebre y le supura el oído, por lo que vuelven a llamar al 0800, y les contestan que el joven padece dengue y otitis. “Lo llevamos otra vez a la guardia y me dicen que ni dengue tiene. Ahora quedó internado para que le realicen una tomografía. Él está re mal. Si come, devuelve. No puede caminar. Su caso es igual al del chico fallecido (con síntomas de dengue, Natanauel Alvez). No saben qué tiene”, sostuvo la mujer, al tiempo que, añadió que los vecinos están pidiendo la fumigación en el barrio.

Según una vecina, con información, sólo en este barrio “hay 25 casos de dengue”. “Ahora está Brayan (enfermo), yo tengo tres chicos y una mamá de alto riesgo. Esperemos que vengan y nos den una solución”, enfatizó De La Cruz, pidiendo fumigaciones y trabajo de prevención contra el dengue en la zona comprendida por calles 160ª, entre calles 113 y 115.