Padece de una discapacidad del 100% y está abandonada por el Estado

POSADAS. Tatiana es una joven de 19 años que padece de ataxia cerebelosa y su madre, Lourdes Cabral, no puede renovar el certificado de discapacidad, un documento esencial para recibir asistencia estatal. La enfermedad es progresiva, la joven no puede caminar por sus propios medios y deben consumir el compuesto Ensure, un alimento de elevado costo.

“Es una enfermedad avanzada y en lugar de mejorar (Tatiana) va empeorando. Necesito que me ayuden a renovar el certificado de discapacidad. No sé quién se tiene que hacer cargo. No puedo hacer ningún trámite, ni en Iprodha ni en Anses, porque está vencido el certificado”, sostuvo la mujer.

Consultada sobre si percibe alguna pensión, Cabral explicó: “Sí, (cobro), pero estoy alquilando y tengo que comprar un suplemento (el ensure), de $2.500, la lata”. En Anses e Iprodha, “me dicen que no tienen manera de ayudarme si no tengo el certificado actualizado”

“El médico de cabecera me hizo un nuevo papel que sostiene que tiene el 100% de discapacidad”, comentó Cabral, sin embargo, no puede concretar la renovación del certificado. “Me mandan al psicólogo, a la nutricionista, al cardiólogo, al anestesista, me mandan por todos lados. Voy a todas las consultas y ni siquiera hay un formulario para rellenar en el Hospital, porque su enfermedad es neurológica. Es como que no existiera la enfermedad de ella y yo tengo un certificado que me dieron en Pediatría, que demuestra la discapacidad”, bramó.

Cabral aseguró que no sabe más “qué hacer”, y por eso acudió a MisionesCuatro. “Estoy cansada de ir y venir. Tatiana tiene 19 años y para solicitar la silla de ruedas, necesito el certificado actualizado. Me parece que no es justo”, bramó.

La mamá brindó su número telefónico, el 3764314117, y su dirección en el Barrio Hermoso, en la calle Facundo Quiroga y Favoloro, para los interesados en asistir a Tatiana.