Padece discapacidad, teme quedar en la calle con sus hijos y pide ayuda

POSADAS. Un hombre con tres hijos y problemas de discapacidad motriz y visual podría quedar en la calle en los próximos días, por lo que pidió asistencia para conseguir otro lugar donde alquilar o recibir una vivienda social del Iprodha, organismo en el que está anotado desde hace años y no pudo acceder a una casa.

Reside en una casa alquilada de la chacra 115, en la que los propietarios ya le dijeron que debe dejar el inmueble. “Busqué alquilar, pero sólo hay piecitas con baño compartido. Me moví en el Iprodha, fui a Defensoría del Pueblo y en el Ministerio de Derechos Humanos me dijeron que tengo que sacar turnos online. El 4 de septiembre saco las cosas afuera y me quedo en la vereda”, comentó Alberto Orozco, en diálogo con MisionesCuatro.

“Hace un año que estoy anotado en el Iprodha, por mi discapacidad. Tengo tres chicos. No puede ser que no le puedo comprar ropa porque tengo que pagar un alquiler de 8 mil pesos, más los servicios. Yo cobro 12 mil pesos y no alcanza. Los dueños son de Buenos Aires y me dijeron que no es problema de ellos. Que me tengo que ir”, confió Orozco.

El hombre brindó su teléfono de contacto, el 3764140687, para todo vecino que esté dispuesto a ayudarlo a conseguir una vivienda. O asistencia de cualquier tipo.