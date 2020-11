Padece una enfermedad incapacitante, pero Desarrollo Social y Anses le niegan asistencia

POSADAS. En diálogo con MisionesCuatro, una vecina del barrio A3-2 contó la dramática situación que padece con su familia, compuesta por su hija y su padre, tras ser diagnosticada con una artritis incapacitante. Según confió a este medio Yolanda Dornel, en el Ministerio de Desarrollo Social, le prometieron asistencia y gestión de una pensión, pero hace 2 meses que no hubo respuestas concretas. Y recientemente, desde el ministerio que maneja Benilda Dammer les dijeron que no pueden hacer nada por ella.

Desde el diagnóstico de artritis, “no pude volver a trabajar. A veces no puedo caminar y hay días en que no me puedo levantar de la cama”, contó Dornel a este medio. “Tengo una hija y vivimos con mi papá. Me quedé con una mano atrás y otra adelante”, aseguró la mujer.

Consultada al respecto, Dornel reveló que asistió al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y “la primera vez nos dijeron que nos iban a ayudar con una tarjeta social. Y que nos iban a gestionar una pensión. Mi papá es una persona mayor, que trabaja en olería, un trabajo pesadísimo. Y tiene 65 años”, confió la mujer.

Tras esa entrevista con personal de Desarrollo Social, “nos dijeron que iban a venir. Pasaron 2 meses y jamás aparecieron”, denunció la mujer, sobre el incumplimiento de las autoridades en lo que respecta al informe socio-ambiental.

Subsecretaria de la Mujer Giselle Dobidenko y la ministra de DDSS Benilda Dammer

Para Dornel “es imposible viajar en colectivo por los escalones. Tengo que ir prendiéndome por mi papá y volvimos a ir. Pero (en Desarrollo Social) nos dijeron que no, que era imposible (la ayuda). Que no tenían nada que hacer, ni nada para ayudarnos. Y si necesito una pensión que hable con los médicos”, agregó la mujer.

En cuanto a las gestiones con Anses en la UDAI – Posadas, Dornel explicó: “Es imposible sacar turnos (para Anses), escuchamos que tenemos que ir a las 5 de la mañana y no tenemos teléfono”, detalló la mujer sobre la imposibilidad que se le presenta actualmente.

Esta familia reside en el Barrio A3-2, en la manzana 21 casa 3.

Cabe recordar que este año, el Ministerio de Desarrollo Social maneja un presupuesto de 1.507.082.000 pesos. Y el año entrante, según consta en el Presupuesto 2021 sancionado por unanimidad en la Legislatura provincial, la cartera de Dammer contará con fondos por 2.213.868.000 de pesos.