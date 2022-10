Para evitar vandalismo y dengue, remodelan la fuente “Los Dorados”

POSADAS. Para evitar hechos de vandalismo y criaderos del mosquito transmisor del Aedes aegypti, la fuente de “Los Dorados” tendrá modificaciones.

Para conocer más detalles de los trabajos que se vienen realizando, el móvil de Misiones Cuatro habló con el Arquitecto Jorge Delset, integrante del área de Obra Civiles de la Municipalidad, quien al respecto comentó: “se retiraron los dorados, se puso en resguardo en el depósito de la Municipalidad”.

Y agregó: “el principal problema que tenemos con la fuente es el mantenimiento, pasan los años, los equipos se deterioran y son bombas son caras. La idea es trabajar en un proyecto donde se replique el concepto de los dorados y con el sistema de riego que va a tener el cantero”.

“Va a ser una fuente, pero no vamos a colocar los espejos de agua, que sean propicio para que se generen criadero de focos de mosquitos”, explicó Delset.

Consultado sobre el tiempo que demandarán estas obras señaló: “tendríamos un par de semanas seguro. Hasta que no definamos bien el proyecto conjuntamente con el autor no vamos a avanzar con las obras definitivas, sin antes tener el ok del autor”, declaró.