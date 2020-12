Pareja con discapacidad pide ayuda tras ser abandonados por la Anses

POSADAS. Julio Ramírez y Wilma Toledo, una pareja que reside en Avenida Costanera Oeste 4027, en Bº Itá Verá, apelaron a la solidaridad de los posadeños para que los asistan porque no tienen medios de subsistencia y sostienen que comen dos veces por semana, en un comedor comunitario de la zona.

Residen en una precaria vivienda y están pagando cuotas por el terreno al Iprodha. Al sufrir de discapacidad, en el contexto de la pandemia del coronavirus, se quedaron sin medios de subsistencia, según revelaron a MisionesCuatro. Asimismo, denunciaron que Anses les negó pensiones por discapacidad. E incluso, aseguraron que el organismo los informó de una pensión en la que está registrado Ramírez, que en realidad, nunca cobró.

Wilma, que padece una hernia de disco y dificultad motriz, dijo que con su pareja “somos vendedores ambulantes. Hace 4 meses estábamos bien. Hay días que Julio no puede caminar, no puede hacer fuerza. Juntábamos latitas y cobre”, reveló sobre sus estrategias de supervivencia, ahora afectados por los problemas físicos.

“Dos veces me negaron una pensión de discapacidad. Sólo tenía el IFE (Ingreso Familia de Emergencia) y ahora nos lo sacaron. Vendemos ajos y especias”, relató la mujer.

Al ser consultada sobre si reciben asistencia del Estado, Wilma dejó en claro que no es así. Y de hecho, mantienen un conflicto con Anses, porque les enviaron una carta desde del organismo donde “nos tratan de viejos idiotas”. Según Wilma, cuando su pareja inició los trámites para percibir el IFE, “saltó que está cobrando una pensión, pero no cobra nada. En Anses, lo están felicitando porque trabajó para el gobierno, pero él ni siquiera sabe leer”, bramó la mujer sobre una pensión gestionada en 2010, que no se habría materializado.

Según la mujer, están pasando hambre. “Comemos 2 veces por semana en el comedor. Y después vivimos a base de leche, arroz y fideo blanco. En las fiestas no voy a tener para un mate cocido”, dijo la anciana, que dejó su número, para que quienes puedan asistirla, se comuniquen. Es el 3764631986.

Por su parte, Julio aseguró que padece de hernias de disco e inguinales

“y no hay fecha para la operación. Tampoco sé cómo voy a quedar. A veces, los vecinos nos traen bolsitas de mercadería. Del Estado no recibimos nada”, aseguró.