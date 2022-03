Perdió una casa del Iprodha por falta de garante y debe continuar esperando

POSADAS. Alberto Orozco, un residente de la Chacra 100, fue otro de los vecinos que sufrieron pérdidas por el temporal que se abatió en la capital misionera en las últimas horas y este viernes volvió a insistir con su pedido al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, para que le asignen una vivienda social para su familia.

Orozco padece una discapacidad motriz y tiene hijos en edad escolar a su cargo. Su caso es llamativo, porque debido a su condición le asignaron una vivienda del Iprodha, pero le exigían una garantía que no pudo conseguir. Por lo que la vivienda fue destinada a otra familia. Ahora, según lo que reveló Orozco, debe esperar a que el instituto construya otra vivienda.

Mientras tanto sigue alquilando y este jueves, la tormenta derivó en pérdidas materiales en su hogar, una vivienda precaria en la mencionada Chacra 100.

“Se me mojaron las cosas. Tuvimos que poner bochas por todos lados y no alcanzaban. Está todo roto”, contó Orozco sobre los inconvenientes que sufrió a raíz del temporal. Además, reveló que perdió un televisor a causa de la lluvia que se filtró a través del techo. Y que se mojó uno de los colchones en los que duermen sus hijos.

Respecto de las gestiones ante el Iprodha para una vivienda social, Orozco reveló que en el organismo, le dijeron “que la están construyendo. Que cuando terminen de construir me iban a avisar. La vivienda en la que salí sorteado, el 11 de Noviembre, se la dieron a otro. Por el garante (que no consiguió) Y ahora me quieren dar una casa, que están construyendo pero con alquiler, por no tener garante. Si tuviera garante ya me habrían entregado la casa”, contó el entrevistado.

Según Orozco, trató de renunciar a la vivienda que le adjudicarían –bajo modalidad de alquiler-, pero la jefa de adjudicaciones del Iprodha se lo negó “porque tienen derechos los niños”. “Ahora tengo que esperar hasta que decidan ellos. Hace 2 años que espero. Me dijeron que todos los papeles (presentados) estaban todos bien”, sostuvo el hombre.

El hombre, tutor de tres niños en edad escolar, difundió su número de teléfono, el 3764-144000, para quienes quieran contactarlo y ofrecerle ayuda.