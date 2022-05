POSADAS. Alberto Orozco es un vecino del barrio Santa Rita de la ciudad. Según relató al móvil de MisionesCuatro necesita atenderse de forma urgente con un cardiólogo y por sus discapacidades motrices, espera atención médica de un traumatólogo.

“Estoy mal de salud. Me fui al (Hospital) Favaloro y al (Hospital) Madariaga y no consigo turno. Me dicen que tengo que esperar”, comentó el vecino.

“Estoy preocupado por la vivienda”

Otro de los inconvenientes de Orozco es la vivienda. Según comentó hasta pensó intalarse en la Plaza 9 de Julio, frente a Gobernación, para ver si pueden darle una respuesta al pedido de una casa.

El vecino reside en Chacra 100, padece una discapacidad motriz y tiene hijos en edad escolar a su cargo. Su caso es llamativo, porque debido a su condición le asignaron una vivienda del Iprodha, pero le exigían una garantía que no pudo conseguir. Por lo que la vivienda fue destinada a otra familia. Ahora, según lo que reveló Orozco, debe esperar a que el instituto construya otra vivienda.