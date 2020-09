Piden alumbrado público para Villa Blosset

POSADAS. Misiones Cuatro dialogó con Ramón Vázquez, vecino de Villa Blosset, que además se desempeñó como presidente de la Comisión Vecinal, quien al respecto declaró: “hay lugares donde están las farolas, pero los focos no andan, hay varias cuadras que a veces prenden la luz, no sé cuál será si el problema, pero hay días que no hay luz”, relató.

Comentó que en el barrio no hay inseguridad “porque los vecinos nos cuidamos entre todos”, pero aun así necesitan que se realicen los trabajos en el alumbrado público.

“Esto hace un tiempo estaba todo iluminado, ojalá se siga manteniendo la luz del barrio porque eso sirve para que haya seguridad”, declaró Vázquez.

En ese sentido agregó: “yo era presidente de la Comisión Vecinal, se pidió, Emsa vino y puso luz en todos lados. Ahora se van quemando y necesitamos que reemplacen”, expresó el vecino.