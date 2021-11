Piden justicia por la joven que fue baleada por un policía

POSADAS. Una mujer quedó herida tras una descomunal pelea callejera el pasado 30 de octubre en la Avenida Cabred casi Uruguay de la ciudad de Posadas. Por el hecho, un sargento de la policía quedó demorado y posteriormente se presentó a declarar.

Este miércoles, Silvestre Fernández, el padre de la joven herida participó de una marcha en pedido de justicia y al respecto declaró: “venimos a pedir justicia al Juzgado número 3 para que esto no quede impune”, expresó a este medio.

Asimismo, dijo que van a iniciar acciones legales, tal como lo había anticipado Rosa, la madre de Tamara a Misiones Cuatro.

“Vamos a hacer la denuncia y el abogado está preparando la querella para que siga detenido (el policía) y no le den la excarcelación”, declaró.

Dijo que su hija recibió el alta médica el viernes “pero no está bien de salud, está en casa, en cama”.

“Vinimos a pedir justicia para que esto no vuelva a pasar, no sé cómo mi hija me va a quedar, va a tener curación todo el 2022, el agujero que le quedó es como una pelota de tenis”, expresó Fernández.