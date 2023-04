Piden mediación del Ministerio de Gobierno en la intervención del cuerpo de Bomberos

POSADAS. Los integrantes del cuerpo de bomberos han denunciado públicamente la situación que enfrentan debido a la intervención que se ha prolongado por más de 950 días, la cual se ha prorrogado nuevamente por 180 días más. La intervención fue solicitada por los socios hace dos años, por el mal manejo de la asociación y el incumplimiento de los fines que debían cumplir algunos miembros del cuerpo activo.

Según explicó al móvil de MisionesCuatro Pablo Alfonso, integrante del cuerpo de bomberos, los interventores han informado que todo se encuentra en orden, pero ellos no entienden por qué se sigue prorrogando la intervención. Al parecer, uno de los principales motivos de la extensión es la falta de apertura del libro de socios, que se ha prorrogado nuevamente y que impide que los nuevos socios tengan los 6 meses de antigüedad que exige la ley.

El problema no radica en la intervención en sí misma, sino en las acciones que están llevando a cabo los interventores con el cuerpo activo. Los integrantes del cuerpo de bomberos denuncian el destrato del personal, las bajas de formas que no se corresponden y las acusaciones de delitos. Además, no están al tanto de cuál es el camino que sigue la intervención, lo que ha llevado a que se presenten varias notas y pedidos al Ministerio de Gobierno solicitando mediación.

Alfonso indica que se ven obligados a hacer mediático el tema porque no han obtenido respuesta del Ministerio de Gobierno, el cual ha sido poco claro en cuanto a las resoluciones, ya que no hay puntos específicos a tratar. Asimismo, señala que los bomberos son 26, pero no hay socios ni registros, lo que complica aún más la situación.