Piden por el fin de los eventos clandestinos

POSADAS. Uno de los sectores más afectados por la pandemia es el de organización de eventos, quienes no han recibido ningún tipo de ayuda y tampoco tienen novedades de cuándo se retomará la actividad.

En ese marco, Gastón Jilek en representación de AMPROE (Asociación Misionera De Proveedores y Organizadores de Eventos), mantuvo una reunión con el vicegobernador, Carlos Arce y dio detalles de los temas que se plantearon: “tratamos temas que se está viviendo en la provincia con respecto a los eventos y fiestas clandestinas, nosotros desde AMPROE venimos haciendo una campaña en conjunto con todas las instituciones, no solo provinciales, sino a nivel federal de todas las provincias, donde encaramos no a las fiestas clandestinas a nivel nacional, no solamente provincial”, declaró Jilek.

“Lo que venimos a plantear es la problemática de que vemos que siguen implementándose (las fiestas clandestinas)”, añadió.

Reveló que este tipo de eventos se dan en domicilios, camping y en quintas que no están habilitadas.

Agregó que el pedido formal que hizo al vicegobernador “es trabajar en equipo”.

“Estamos en un momento sumamente crítico epidemiológicamente hablando, estamos buscando ayuda en conjunto”, precisó Jilek.

“Si permitimos que haya eventos clandestinos, prefiero que nos habiliten y que sean seguros, a que no sean seguros y que no haya control ni trazabilidad. Estamos en una disyuntiva, dejamos que las fiestas sean totalmente habilitadas y trabajamos para profundizar protocolos y que podamos hacer eventos con una trazabilidad, bajo ciertos protocolos planteados y aprobados, o liberamos y generamos una competencia desleal”, manifestó.

Por último, dijo que en Misiones hay más de 5000 familias que viven de la organización de eventos que están pasando necesidad y que no han tenido ningún tipo de ayuda del Estado.