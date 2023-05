Piden por la regularización del uso de Uber en Posadas

POSADAS. Suman 100 los autos registrados en Uber que fueron retenidos. Desde el Municipio se llevaron a cabo inspecciones y fiscalizaciones para garantizar el cumplimiento de esas condiciones, y, como resultado, se han retenido poco más de 100 vehículos que operaban sin autorización y de manera ilegal con la plataforma Uber.

“A Uber nadie le controla, no está inscripto en Posadas, no tiene cara visible, no tributa”, fue la declaración de Jorge Aguirre, propietario de Remises Avenida.

En ese contexto, para seguir conociendo más voces sobre el tema, en el programa TVA, que se emite por MisionesCuatro, se consultó sobre el tema con Leila, quien se desempeña como chofer de Uber, quien al respecto declaró: “vamos a hablar de lo legal, la Corte Suprema de Justicia de la Argentina rechazó un recurso de queja que fue presentado por los taxistas y confirmó el servicio de Uber y sus conductores no conforman un delito alguno. En algún punto no puede jamás ser superior una norma que, encima todavía no está establecida municipal por sobre lo que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, afirmó.

“Lo que nosotros incluso hemos pedido es que se regule, porque realmente es lo que queremos y no han hecho nada, porque tienen que sujetarse a la ley nacional”, expresó la mujer.

Por otra parte, se refirió a los controles realizados en la ciudad donde se incautaron automóviles que funcionaba como Uber: “nos sacan el auto y de forma que no corresponde, por ejemplo, te sale un personal de la municipalidad, no hay cono, debe estar debidamente señalizado, el retén no está debidamente señalizado, se sube un supuesto pasajero a la Uber para pasar por algún lugar donde haya un personal de tránsito, para que salga el personal de tránsito”.

“Hay muchísimos (controles) en el aeropuerto, en la terminal, hacen exactamente eso, piden supuestamente un servicio y, en realidad, están esperando para secuestrarte el auto. Después los abogados de Uber al otro día retiran el auto. Si fuera tan ilegal como ellos dicen ¿Por qué el abogado de Uber el otro día sacó tan rápido el auto?”, expresó.

En relación a ese procedimiento detalló: “avisamos en la aplicación sobre el incidente y ellos envían el abogado. El abogado se contacta con nosotros y ahí nos resuelve la situación. Sin ningún tipo de costo, porque mucho se dijo que la multa y es mentira, porque ni un costo tenemos”.