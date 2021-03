Piden reincorporar a un personal específico para la atención de los veteranos en el PAMI

POSADAS. Sobre esto Juan Solonyezny, veterano de guerra y asesor jurídico de la Federación de Excombatientes de Malvinas en Misiones dialogó con Misiones Cuatro y explicó que están solicitando la incorporación en el PAMI de un personal asignado que atienda específicamente los asuntos de los veteranos.

“Queremos mantener la atención que veníamos teniendo”, afirmó el excombatiente. Y explicó “hace dos años tenían muchos problemas con la atención del PAMI, sin embargo, tras la incorporación de una persona que se encargaba puntualmente de los asuntos de los veteranos de guerra (Cristian de León), esto mejoró”.

En ese sentido, Solonyezny contó que la persona que facilitaba los tramites de los excombatientes fue despedido durante el año pasado, argumentando que “no pertenecía a la Càmpora”. No obstante, tras intensas gestiones impulsadas por la Federación volvieron a reincorporarlo, aunque no por mucho tiempo.

“La semana pasada hubo un Zoom con la subgerencia del PAMI, y aparece como coordinador Daniel Pérez, un excombatiente de Malvinas que hizo terribles perjuicios a los veteranos, desde pedido de coimas, coimas a los prestadores y otras cosas. Hay causas penales y por esa razón nosotros como federación no queremos a esa persona”, expresó el veterano.

A su vez comentó que ante esta situación se acercaron a hablar con la directora ejecutiva del PAMI local, Marcela Crechuska, quien ante el planteo, según contó solonyezny, sostuvo que “es un espacio de ella y que los iba a desplazar a los dos (Pérez y De León) porque quería poner a una persona de su espacio político para que atendiera a los veteranos”.

Ante esta situación desde la Federación de Veteranos de la Guerra de Malvinas de Misiones plantearon una negativa, por lo que fueron a un cuarto intermedio el pasado viernes, pero no llegaron a un acuerdo y a raíz de esto es que tomaron la medida de manifestarse frente a las oficinas del PAMI.

“Sabemos que hoy arranca esto, pero no sabemos cuándo termina, y esto no lo vamos a permitir”, aseguró el excombatiente, y también adelantó que mañana miércoles habrá una reunión con la directora nacional del PAMI, donde se tratará este tema y de no llegar a un acuerdo prevén realizar “una toma nacional”.