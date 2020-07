Porto admitió que hay ñoquis, pero repudió la forma en que se buscó detectarlos

POSADAS. La retención de los salarios a municipales que no presentaron su certificación de empleo, motivó una movilización del Soemp (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Posadas), en el edificio municipal y un acuerdo entre el sindicato y el Ejecutivo Municipal. Al respecto, el titular del sindicato, Daniel Porto, sostuvo que está a favor de la detección y expulsión de los contratados que cobran y no trabajan. Pero rechazó la forma elegida por el Ejecutivo para erradicar el problema de los “ñoquis”, que consideró “unilateral”.

“Nos comprometimos en que, si se encontraban personal que no trabaja, lamentablemente van a quedar afuera. Acompañamos esto porque hay personal que se levanta a las 6 para ir a trabajar y otros que cobran sin trabajar”, comentó Porto en diálogo con MisionesCuatro. Sin embargo, según Porto, el no cobro de salarios afectó a personas que efectivamente trabajan.

“Hicimos un reclamo porque había mucha gente que no había percibido su sueldo. Se vivieron minutos intensos”, dijo el sindicalista, insistiendo en que no fue correcta la forma en la que se retuvo salarios –el sábado, estarían depositados los haberes a unos 100-150 empleados afectados.

Sin embargo, Porto admitió que hay un número importante de ñoquis, aunque no se aventuró a mencionar una cifra. “El ñoqui embroma al que trabaja y en cada negociación por los sueldos, complican mucho. Vamos a acompañar al intendente, pero no de esta manera. Hubo desprolijidad y se afectó a personal en actividad. No pagaron y no notificaron. Ellos hablan de una irresponsabilidad de la administración que se fue”, detalló Porto, al tiempo que pidió que se hagan cargo los responsables de la gestión del ex intendente Joaquín Losada.

Existen contratados con “distinta situación a la vista. Hay pasantes, los contratados sin relación, con relación, los titulares y los ñoquis, que no sabemos en qué situación les ponemos y existen. Nos ofrecemos a solucionar (el problema), pero de forma unilateral va a pasar esto”, aclaró el sindicalista.

Esquivando la cuestión de la cantidad de ñoquis en el municipio, Porto dijo que, a los ñoquis dentro de los 9 mil trabajadores, en distintas situaciones de contratación, “hay que sumar 1.100 personal del HCD que se suman a la planta del Ejecutivo. ¿Cuántos ñoquis hay ahí? El intendente está tomando esta medida para detectar este flagelo del que cobra sin trabajar. Vamos a acompañar, pero repudiamos la forma. No puede ser que el que trabaja no esté cobrando su sueldo”, lanzó el jefe del Soemp.